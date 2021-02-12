ЮрКисс объяснил, почему Путин его наградил орденом

https://static.news.ru/photo/6b6dba1e-6e39-11eb-8e00-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/@urkiss_official

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, похвастался, что президент РФ Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он объяснил это решение.

Благодарю руководство страны и Президента В. В. Путина за оценку моего участия, — написал он в Instagram.

Киселёв перечислил свои заслуги, за которые получил награду. Среди них выступления в непризнанных Луганской и Донецкой народных республиках и в Крыму. Кроме того, он принимал участие в восстановлении и реконструкции православных храмов, организации выступлений на День Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии, а также в организации благотворительных гуманитарных конвоев для ДНР и ЛНР. Молодой человек отметил, что горд быть частью команды, которая организовала все эти мероприятия.

Это не только моя заслуга, — заключил он.

12 декабря президент Владимир Путин подписал указ о награждении певца Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. При этом сам певец испугался давать комментарии об этом. Пользователи Сети высмеяли это награждение.

ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва. Он не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар», писал NEWS.ru.