Юристы рассказали о психологической экспертизе сына Плющенко

https://static.news.ru/photo/2f93d5c0-6c61-11eb-9354-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Летом 2020 года светское издание приписало сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александру серьёзное психическое расстройство. Родители мальчика решили опровергнуть эту информацию в суде. Александр Плющенко (известен как Гном Гномыч) прошёл судебно-психиатрическую экспертизу, доказавшую, что он абсолютно нормален.

Юридическую помощь двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию и музыкальному продюсеру оказывал адвокат Александр Добовинский.

Экспертиза показала, что Саша Плющенко — абсолютно здоровый мальчик. Саша отдаёт себе отчёт в той мерзости, в которую его пытались окунуть. И читая эту экспертизу, мы понимаем, что теперь правосудие должно быть полностью за него. А виновные должны быть наказаны, — рассказал юрист KP.RU.

Марина Дубровская, ещё один адвокат, помогающий семье Плющенко, отметила, что следствие находилось в ожидании результатов экспертизы, «которая полностью доказала правомерность негодования» родителей Гном Гномыча.

Теперь мы вместе с коллегами уверены в том, что следствие будет продолжаться в том русле, на которое мы рассчитывали, — резюмировала юрист.

Как писал NEWS.ru, певец Дима Билан навестил сына Рудковской и Плющенко на съёмочной площадке. Крёстный папа посмотрел, как Гном Гномыч снимается в ленте Тины Канделаки и Сергея Шнурова. Сериал называется «Чума», в нём также играют Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Вячеслав Чепурченко и другие известные актёры.