https://static.news.ru/photo/bcf43928-6528-11ea-b2f0-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Юрист по семейному праву Людмила Александрова рассказала, как модель Оксана Самойлова сможет лишить своего супруга рэпера Джигана родительских прав.

По её словам, в этом процессе принимают участие суд, прокурор и органы опеки. Положительное решение принимается в случае уклонения от родительских обязанностей, злоупотреблении правами и жестокого обращения с детьми. Того, что жена музыканта стала жертвой насилия недостаточно, поэтому ей необходимо собрать серьёзную доказательную базу, доказывающую, что дети страдают от действий отца.

Лишение родительских прав, действительно, не такой простой процесс и доказательства должны быть очень серьёзными. Были побои — это бытовое насилие, но в случае, если дети этого не видели, не жестокое с ними обращение, — подчеркнула юрист.

Она добавила, что если Джиган, приходя домой, становится хорошим отцом, водит детей в школу и обеспечивает их, то суд вряд ли поддержит позицию Самойловой, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Алёны Водонаевой Екатерина Гордон готова помочь жене Джигана с лишением мужа родительских прав. Она пристально следит за происходящими в семье рэпера событиями и уверена, что у Оксаны Самойловой получится оставить детей без отца.