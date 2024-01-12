Юрист разъяснил, кто ответит за «голую» вечеринку Ивлеевой Юрист Юкша: за «голую» вечеринку Ивлеевой могут ответить ее организаторы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Заявление блогера Анастасии Ивлеевой об отрицании своей вины за проведение «голой» вечеринки не освобождает ее от ответственности, рассказал в беседе с «Царьградом» кандидат юридических наук, академик РАЕН адвокат Янис Юкша. При этом, по его словам, важно учитывать, кто организовывал это мероприятие.

Как поясняет издание, Ивлеева заявила, что ответственность за внешний вид гостей на вечеринке лежит на ивент-агентстве, которое она наняла для организации мероприятия, а сама она, согласно официальному договору, является лишь заказчиком. Кроме того, по словам блогера, информация о дресс-коде, разосланная гостям, не являлась призывом к действию, а задумывалась как «источник вдохновения».

Если даже есть некое юридическое лицо, которое, например, арендовало помещение под те или иные действия, тем не менее были организаторы вечеринки. <...> Надо искать причинно-следственные связи между конкретными лицами и этим юридическим лицом, — подчеркнул адвокат.

Он уточнил, что по российским законам юридическое лицо не может нести уголовную ответственность, вина возлагается на конкретных физлиц. В случае с вечеринкой это могут быть либо директора компании, либо учредители или заказчики ее услуг. Привлекать будут именно тех, кто был заинтересован в конечном результате, резюмировал юрист.

Ранее адвокат Сергей Жорин предположил, что Генпрокуратура инициирует новые проверки звезд, которые принимали участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он связал это со словами спикера Госдумы Вячеслава Володина.