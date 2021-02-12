Юрист рассказал о наказании, которое грозит актёру Епифанцеву за драку

https://static.news.ru/photo/81b9c972-6edc-11eb-b35a-96000091f725_660.jpg Владимир Епифанцев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал драку, произошедшую накануне между актёром Владимиром Епифанцевым и режиссёром Ростиславом Мусаевым. Последний с рядом травм и с подозрением на повреждение внутренних органов был госпитализирован в больницу.

В побоище также участвовала экс-супруга актёра Анастасия Введенская. У неё медики также диагностировали сотрясение мозга и травмы лица.

По мнению Жорина, вопрос об ответственности Епифанцева за нанесённые Мусаеву побои полностью зависит от принципиальности потерпевшего и его желания наказать обидчика. По закону, если в медицинское учреждение поступает гражданин со следами насильственного причинения вреда здоровью, то медики должны сообщить об этом в правоохранительные органы. После этого правоохранители должны провести проверку и принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Юрист отметил, что даже если пострадавшему был нанесён тяжкий вред здоровью, но он не жаждет наказать агрессора, то проверка быстро заканчивается — постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела.

В зависимости от степени вреда здоровью и будут впоследствии квалифицированы действия виновного — либо это побои, 116 статья УК, либо это лёгкий вред здоровью, 115 статья, либо вред здоровью средней тяжести, 112 статья. При этом я очень сильно сомневаюсь, что в данном случае, вот в этой потасовке с участием, предположительно, Епифанцева, мог быть причинён более тяжкий вред здоровью, — сказал Жорин.

Если у Мусаева, как утверждает сам режиссёр, повреждение внутренних органов, то будет установлен вред здоровью средней тяжести. Максимальное наказание по статье 112 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Действительно, в этой истории всё зависит от потерпевшего, от его принципиальной позиции, настойчивости и желания либо привлечь к уголовной ответственности Епифанцева, либо его не привлекать, — цитирует юриста Пятый канал.

Мусаев получил травмы в ночь на 11 февраля в петербургском баре, где с коллегами отмечал премьеру своего фильма «Дочь тьмы». Главную роль в нём играет экс-жена Епифанцева Анастасия Веденская, с которой всё и началось. Актёр полез заступаться за обиженную подружкой режиссёра бывшую жену, писал NEWS.ru.