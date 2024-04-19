Юрист раскрыл, что грозит Криду за фото с украинским блогером Юрист Русяев: Крида никак не накажут за фото с украинским блогером Шевцовым

Рэперу Егору Криду едва ли грозит какое-либо наказание в рамках закона за фотографирование с человеком с антироссийскими взглядами, сказал в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Так он оценил скандал вокруг снимка Крида с украинским блогером Алексеем Шевцовым.

Сам факт фотографирования знаменитости с человеком, высказывавшим ранее критические мнения в адрес России, вряд ли может прямо подпадать под действие статей административного или уголовного кодексов РФ. Для привлечения к ответственности необходимо доказать наличие прямых публичных действий и высказываний, направленных именно на дискредитацию использования ВС РФ или создающих реальную угрозу безопасности, — сказал собеседник.

Русяев обратил внимание, что неизвестны обстоятельства фото — блогер Шевцов вполне мог оказаться на снимке случайно. Также, продолжил эксперт, на фото или при его публикации не было открытых призывов к воспрепятствованию действиям ВС РФ, дискредитации органов власти в этом контексте, а также не создавалась реальная угроза общественному порядку и безопасности, не было экстремистских высказываний или оправдания терроризма со стороны Егора Крида. Поэтому сам факт фотографирования в данном случае не может являться составом преступления, резюмировал юрист.

Ранее SHOT сообщил, что Крид во время визита в США был замечен в компании Алексея Шевцова, известного своими антироссийскими высказываниями. На снимке, опубликованном Кридом, также присутствуют блогеры Александр Зубарев и JesusAVGN. В настоящее время музыкант проводит время на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии.