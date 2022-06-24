Юрист предупредил врачей об уголовной ответственности за смерть Шатунова Юрист Алешкин предупредил врачей об уголовной ответственности за смерть Шатунова

Фото: Артем Краснов/ТАСС

Возложение цветов в память о Шатунове в Оренбурге

Врачи, которые отказались отправлять певцу Юрию Шатунову скорую помощь из-за отсутствия свободных автомобилей, могут быть привлечены к уголовной ответственности за недобросовестное исполнение своих обязанностей, заявил звездный юрист Алексей Алешкин. В беседе с «ФедералПресс» он уточнил, что это подразумевает неоказание артисту надлежащей медицинской помощи.

Можно ставить вопрос о ненадлежащем оказании помощи артисту. Неоказание помощи больному состоит в бездействии, в недобросовестном или несвоевременном исполнении медицинским работником своих обязанностей. Это может грозить уголовной ответственностью по ст. 124 УК РФ, — пояснил Алешкин.

По его мнению, если делу дадут ход, то на ответственных медицинских сотрудников наложат «санкции». При этом максимальным наказанием станет ограничение свободы на срок до четырех лет, предупредил Алешкин. Вместе с этим медикам могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года. Юрист также выразил соболезнования по поводу смерти экс-солиста «Ласкового мая».

Ранее стало известно, что бригада скорой помощи не была отправлена на вызов к Шатунову, так как диспетчер заявил об отсутствии машин. Отмечается, что из-за этого было потеряно 40 минут. Если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с вероятностью 60% можно было бы спасти.