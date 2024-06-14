Юрист ответил, помешает ли Моргенштерну вернуться в РФ статус иноагента Юрист Хаминский: статус иноагента не помешает Моргенштерну вернуться в Россию

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Статус иноагента не помешает рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вернуться в Россию, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт подчеркнул, что внесение в реестр при этом накладывает определенные правовые обязанности, невыполнение которых влечет за собой административную, а затем и уголовную ответственность.

Статус иноагента не мешает рэперу Алишеру Моргенштерну вернуться в Россию. Но внесение в реестр накладывает определенные правовые обязанности, невыполнение которых может повлечь за собой наступление административной, а затем и уголовной ответственности, — пояснил Хаминский.

Юрист уточнил, что Моргенштерну необходимо в обязательном порядке маркировать все публикации. По его словам, из-за того, что рэпер этого не делает, на него могут в любой момент составить протоколы и привлечь к ответственности, если он вернется в Россию. Эксперт отметил, что артист не соблюдает правила маркировки даже в социальных сетях.

Однако помимо проблем со статусом иноагента, а также с размещением рекламы, нужно иметь ввиду, что на территории России Моргенштерн скорее всего столкнется с проблемами налогового и финансового характера. Так, например, московский ресторан, которым владел Моргенштерн, имеет непогашенную задолженность в размере 1,5 млн рублей, — заключил юрист.

Моргенштерн ранее заявил, что хотел бы вернуться в Россию, но не может этого сделать — артиста, по его словам, ненавидят несколько людей из власти, которых он назвал «злыднями». Он отметил, что причины антипатии сам певец не понимает до сих пор.