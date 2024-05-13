Юрист оценил вероятность ареста уехавшего из России Макаревича Юрист Русяев: дружественные страны могут депортировать Макаревича в Россию

Если на певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заведут уголовное дело, то его выдача российским властям вполне осуществима, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. При этом эксперт отметил, что музыкант должен находиться на территории страны, имеющей действующий договор о выдаче с Россией.

Если на Макаревича заведут уголовное дело, его выдача российским властям вполне осуществима, если он окажется на территории страны, имеющей действующий договор о выдаче с Россией. Макаревич находится в Израиле, с которым договора о выдаче нет, поэтому перспектива его экстрадиции из Израиля пока маловероятна, — высказался Русяев.

Ранее Русяев подчеркнул, что Макаревичу может грозить до 20 лет лишения свободы, так как его обещания оказать помощь ВСУ могут подпасть под определение государственной измены. Так он прокомментировал разговор артиста с пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившими ему от имени президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил юрист, высказывания Макаревича о том, что он желает победы Украине в специальной военной операции, также могут повлечь за собой правовые последствия. По словам Русяева, их могут расценить как дискредитацию ВС РФ, за что предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.