Юрист объяснил, почему служба опеки может заинтересоваться семьей Киркорова Адвокат Жорин: органы опеки могут заинтересоваться семьей Киркорова ради пиара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров с детьми

Органы опеки и попечительства являются одними из самых бесполезных организаций в стране, рассказал NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. По его словам, в действительности сотрудники ведомства не интересуются судьбами детей, однако в случае с Филиппом Киркоровым могут сделать это ради пиара. Адвокат добавил, что ранее президент РФ Владимир Путин даже предлагал упразднить органы опеки.

Служба опеки и попечительства — одна из самых бесполезных организаций у нас в стране, к сожалению, так как она неэффективна с точки зрения прав и полномочий. <...> Кстати говоря, об упразднении этого органа ранее говорил и президент. Исходя из личного опыта, могу сказать, что сотрудники службы опеки не проявляют интереса к судьбам детей, выполняют лишь формальную функцию. Однако в данном случае, учитывая возможность пропиариться, органы опеки, возможно, как-то отреагируют, — объяснил Жорин.

Адвокат также посоветовал Марии Шукшиной, которая и пожаловалась на Киркорова, следить за своей семьей. Он напомнил о публикациях про мать знаменитости, находящуюся в доме престарелых.

Возможно, Марии Шукшиной следовало бы заняться своей семьей, прежде чем призывать органы опеки вмешиваться в чужие, — заключил адвокат.

Ранее Шукшина призвала органы опеки проверить семью Филиппа Киркорова. Поводом стало его участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Телеведущая задалась вопросом, чему научат своих детей подобные люди. Также она составила список участников вечеринки и предложила подписчикам направить свои сообщения в Роскомнадзор с требованием запретить показ этих персон на федеральном телевидении.