Юрист предположил, за что могут лишить Киркорова звания народного артиста Юрист Соловьев: Киркорова могут лишить «Народного артиста» за нарушение морали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики, а также непристойное поведение, заявил РИА Новости заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев. По его словам, это звание присуждается не только за хорошее пение, но и за личность артиста, чье творчество откликается в душе людей.

Уверен, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), с учетом откровенно непристойного поведения исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни появились значимые правовые основания для того, чтобы поставить вопрос о возможности подготовки представления о лишении господина Киркорова почетного звания «Народный артист России», — считает Соловьев.

«Голая» вечеринка в клубе Mutabor принесла большое количество неприятностей ее организаторам и самым известным участникам. Анастасия Ивлеева из-за негативной реакции общества потеряла ряд спонсорских контрактов, а такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Лолита Милявская, столкнулись с «отменой» на ТВ и в концертных залах России.

Так, телеканал ТНТ убрал изображение Киркорова с постера фильма «Иван Васильевич меняет всё!». На месте певца появился портрет шоумена Павла Воли. Гендиректор канала Тина Канделаки подтвердила, что финал новогодней ленты, где должен был появиться Киркоров, будут переснимать.

При этом телеведущий Владимир Соловьев заступился за двух артистов, принимавших участие в «голой» вечеринке. По мнению журналиста, «по-другому себя ведут» только Филипп Киркоров и Дима Билан. Он отметил, что певцы снабжали гуманитарной помощью зону СВО и неоднократно ездили туда.