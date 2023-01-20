Юрист назвал пиар-ходом сообщения о долгах Бузовой за ЖКУ Юрист Капштык: долги за ЖКУ Бузовой могут оказаться пиар-ходом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова накопила долг за неуплату ЖКУ в размере 43,5 тысячи рублей не просто так, а чтобы использовать это в качестве черного пиара, считает юрист Юрий Капштык. В беседе со «Словом и Делом» эксперт отметил, что сложившаяся ситуация привлекает дополнительное внимание к экс-ведущей «Дома-2». По словам Капштыка, о своих долгах Бузова должна была знать еще в тот момент, когда сумма превысила 10 тысяч рублей, что позволяет задуматься, не был ли создан скандал специально.

Существует еще такой момент: даже если она задержала платеж, то она использовала эту ситуацию для себя. Потому что привлечение внимания к своей персоне, независимо от того, как это происходит, — это один из законов пиара, — объяснил юрист.

Управляющая компания еще летом обратилась в суд, чтобы взыскать деньги в принудительном порядке. Бузова в суд не явилась и дело проиграла, но задолженность так и не погасила. В декабре дело было передано в исполнительное производство, но спустя месяц о действиях судебных приставов информации нет. Юрист объяснил это тем, что такая задержка связана с особенностями документооборота, а не со звездным статусом должницы.

Строительная компания «Ами-проект» ранее подала в суд на российского рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати. Компания планирует взыскать задолженность в размере 2,4 млн рублей и неустойку в 4,4 млн рублей за неоплаченные строительные работы на объектах, принадлежащих певцу.