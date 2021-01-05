Юрий Лоза рассказал о самой неудачной новогодней ночи в жизни

https://static.news.ru/photo/7c45c8fe-4f62-11eb-8ee1-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза (архивное фото) Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Певец Юрий Лоза поделился историей, случившейся с ним 42 года назад в новогоднюю ночь. По словам музыканта, в одном из таёжных посёлков Сибири, куда он приехал вместе с группой на гастроли, на него напали строители знаменитой Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).

Мы с группой «Интеграл» ездили по БАМу с концертами. Прилетели в Иркутск и отправились по строительным поселкам. В одном из строительных городков нас попросили отыграть новогодние вечера. У меня хорошая «кабацкая» школа, и мы слепили вечерний сет. Отыграли хорошо, но оказалось, что у местных — свои странные развлечения. Нас ждало «ледовое побоище», — рассказал Лоза изданию «Вечерняя Москва».

По словам музыканта, у местной молодёжи было развлечение — избивать после концертов приезжих артистов. «Засада» ждала их на центральной площади, через которую лежал путь музыкантов из дома культуры, где проходил концерт, в гостиницу.

Они налетели, дрались жёстко. Хорошо, что напали без ножа и никого не зарезали. Мы были молодые, крепкие, смогли отбиться. Пришлось даже флагшток выломать и использовать его как палку, — признался Лоза.

При этом он добавил, что их пытались избить «просто так», без причины. По словам Лозы, ему и его товарищам в итоге удалось избежать тяжёлых травм, а хулиганы впоследствии приходили в гостиницу и просили забрать заявление, которое музыканты написали сразу после нападения.

Как сообщал NEWS.ru, Юрий Лоза рассказал, как лишился квартиры и денег в Крыму минувшей осенью после того, как воспользовался услугами предприимчивого мошенника.