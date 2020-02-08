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Российский певец Юрий Лоза рассказал о размере своих пенсионных выплат. По его словам, он получает 12 тысяч рублей. Ранее музыкант получал 9 тысяч, однако потом её подняли.

Мне исполнилось 60 лет до того, как приняли закон о повышении пенсионного возраста, так что я пенсию получаю, — отметил музыкант в разговоре с «Вечерней Москвой».

Сам исполнитель признался, что ему также приходят гонорары за музыкальные композиции и тексты песен. Из-за этого он остался без надбавки от государства.

Ранее юморист Евгений Петросян озвучил размер своей пенсии. По словам артиста, он не жалуется, так как ему на всё хватает.