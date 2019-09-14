https://static.news.ru/photo/c379689a-d725-11e9-9703-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).

Он сказал, что исполнительница из США «шепчет» песни.

Кто вообще такая Билли Айлиш? То Монеточка, то теперь она, ну дали ей какие-то песенки, вот она их прошептала. И дальше что? — сказал музыкант журналисту « Комсомольской правды ».

Он связал популярность Айлиш с модой. По его мнению, тот факт, что билеты на её концерт в Москве были раскуплены за 15 минут, свидетельствует о «стадном инстинкте молодёжи».