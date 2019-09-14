Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
Он сказал, что исполнительница из США «шепчет» песни.
Кто вообще такая Билли Айлиш? То Монеточка, то теперь она, ну дали ей какие-то песенки, вот она их прошептала. И дальше что? — сказал музыкант журналисту «Комсомольской правды».
Он связал популярность Айлиш с модой. По его мнению, тот факт, что билеты на её концерт в Москве были раскуплены за 15 минут, свидетельствует о «стадном инстинкте молодёжи».
Ранее News.ru писал, что американская певица Билли Айлиш пропустила церемонию награждения MTV Video Music Awards. Это произошло из-за того, что исполнительница отправилась в Москву на первый в России концерт.