Юрий Лоза поразился ценам на газ

https://static.news.ru/photo/60ed68e8-707b-11eb-9621-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал рост цен на газ в России. Его изумило, что это происходит на фоне роста добычи полезного ископаемого.

Лоза рассказал, что видел в новостях, как глава «Роснефти» Игорь Сечин докладывал Владимиру Путину о более эффективном использовании попутного газа, который пополнил запасы голубого топлива в нашей стране. После этого музыкант отправился заправлять сжиженным газом газгольдер и обнаружил, что цена выросла с лета в два раза.

Мотивация простая: не хочешь окочуриться от холода — плати. Короче, «всё для человека, всё во благо человека», как нам говорили многие годы. Кто этот загадочный человек, мне неизвестно, но уж точно не я, — написал Лоза в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Лоза заявил, что государство на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, должно оказать поддержку не только артистам, которые давно просят об этом, но и всем государственным служащим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти пока не обсуждают меры поддержки артистов и деятелей культуры. При этом он подчеркнул, что съёмки телевизионные и киносъёмки не запрещены при соблюдении всех требований санитарных властей, писал NEWS.ru.