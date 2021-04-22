Юрий Лоза осадил Гордона ответом на вопрос о Крыме

https://static.news.ru/photo/f344c5fc-a40a-11eb-9222-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону ответил на традиционный вопрос о принадлежности Крыма.

Певец осадил интервьюера, назвав полуостров российским и подчеркнув, что намерения передать Украине регион с последующей украинизацией может обернуться плохими последствиями.

Лоза напомнил, что его супруга родилась в Крыму, для него это родная земля и поэтому он знает отношение местных жителей к данной теме. По его словам, крымчане никогда не соотносили себя с Украиной.

Украина вела себя по отношению к Крыму не как мама, а как мачеха. Поэтому украинцы, безусловно, ездили в Крым отдыхать, но никто из украинских властей не собирался в полуостров вкладываться, — заявил музыкант.

Он добавил, что теперь киевские власти блокируют водоснабжение полуострова, контролируя канал, который был построен в советское время. Певец отметил, что тем самым Украина предала договорённости.

Ранее Лоза рассказал, что в 90-е годы у него была возможность начать политическую карьеру. Однако от смены рода деятельности его отговорила супруга.