Юрий Лоза осадил Гордона ответом на вопрос о Крыме

Музыкант Юрий Лоза в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону ответил на традиционный вопрос о принадлежности Крыма.
Певец осадил интервьюера, назвав полуостров российским и подчеркнув, что намерения передать Украине регион с последующей украинизацией может обернуться плохими последствиями.
Лоза напомнил, что его супруга родилась в Крыму, для него это родная земля и поэтому он знает отношение местных жителей к данной теме. По его словам, крымчане никогда не соотносили себя с Украиной.
Украина вела себя по отношению к Крыму не как мама, а как мачеха. Поэтому украинцы, безусловно, ездили в Крым отдыхать, но никто из украинских властей не собирался в полуостров вкладываться, — заявил музыкант.
Он добавил, что теперь киевские власти блокируют водоснабжение полуострова, контролируя канал, который был построен в советское время. Певец отметил, что тем самым Украина предала договорённости.
Ранее Лоза рассказал, что в 90-е годы у него была возможность начать политическую карьеру. Однако от смены рода деятельности его отговорила супруга.