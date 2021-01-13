Юрий Лоза не верит в компетентность Сергея Зверева как депутата

https://static.news.ru/photo/eb832522-562e-11eb-9c8f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Стилист Сергей Зверев, намеревающийся баллотироваться в Госдуму, едва ли сможет продвигать действительно важные законы. Такое мнение выразил певец и композитор Юрий Лоза.

Если бы я был в Думе, я бы давно принял закон о земле, закон о защите вкладов, чтобы экономику двигать вперёд. Но я не думаю, что Сергей Зверев будет эти заниматься — вряд ли он понимает что-то в системе налогообложения или ещё в чём-либо, — приводит слова Лозы «Радио 1».

Музыкант отметил, что у него была возможность уйти в политику — ему поступали предложения в тот период, когда партии только формировались и многих людей приглашали из-за медийности. По его словам, он отказался от такой перспективы по совету жены. Лоза заявил, что не собирается становиться политиком, поскольку и без этого умеет делать то, на что способен только он сам.

Надувать щёки и голосовать по партийным спискам может каждый. А вот написать хорошую песню — нет, — резюмировал певец.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Зверев, который принял решение баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия, ведёт переговоры с пятью партиями. Как рассказал Зверев, если до поездки в Бурятию у него ещё были сомнения, то они исчезли после того, как он пообщался с людьми.

Сергей Зверев известен своей активной позицией в защиту озера Байкал. 3 марта известный парикмахер провёл одиночный пикет напротив Московского Кремля. Акция была направлена против запуска производства по розливу байкальской воды в рабочем посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области, где Зверев провёл своё детство.