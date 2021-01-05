Юрий Лоза назвал парящий мост в «Зарядье» убогим сооружением

https://static.news.ru/photo/54ab6724-5000-11eb-a537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский музыкант раскритиковал парящий мост в московском парке «Зарядье», назвав его убогим сооружением. Он выразил недоумение, почему многим москвичам и туристам нравится эта конструкция.

Проезжал вчера по набережной и в очередной раз поразился количеству людей на мосту в Зарядье. Вернее, на четвертинке моста, ведь именно так он смотрится со стороны, — написал артист на своей странице в Facebook.

Лоза отметил, что не понимает восторгов людей от панорамного вида с моста, ведь он не выше других мостов через Москву-реку, а панорамному обзору с него мешают здания: Кремль и высотка на Котельнической набережной.

Могу представить, с каким выражением лица смотрят сверху вниз жители соседних домов на туристов, посещающих это убогое сооружение. А также могу представить широкие улыбки тех, кто всю эту ерунду придумал и осуществил за весьма нехилые деньги, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Юрий Лоза раскритиковал юмористические номера на в новогоднюю ночь. Он посмеялся над потугами юмористов, которые вынуждены отрабатывать деньги, остря на избитые темы и пытаясь найти что-то новое в теме пьянства на новогодних праздниках.