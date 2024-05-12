Юрий Киселев раскрыл детали отношений и расставания с Люсей Чеботиной Певец Юрий Киселев назвал отношения с Люсей Чеботиной приятным периодом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрий Киселев с Люсей Чеботиной

Певец Юрий Киселев в новом выпуске YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелия заявил, что у него было очень много схожих взглядов на жизнь с Люсей Чеботиной. Исполнитель назвал это дружбой, которая переросла в отношения.

Это был очень приятный период моей жизни, потому что с Люсей мы все-таки в большей степени дружили, общались как друзья, как единомышленники. У нас с ней совпадали взгляды по развитию музыкальной индустрии в нашей стране, по подходу к работе с творчеством, вообще в целом в отношении к музыке. <...> Она мне очень много дала, — признался певец.

Юрий Киселев добавил, что благодарен Чеботиной за тот период. Однако в паре произошел разлад. Исполнитель уточнил, что не любит обсуждать свою личную жизнь, и заявил об отсутствии конфликтов с бывшей возлюбленной в прошлом.

Мы просто разошлись, — заключил артист.

Также Киселев допустил, что если Чеботина захочет об этом рассказать, то она может поделиться. Сам исполнитель отказался выносить подробности их отношений в публичное поле.

Ранее певец прокомментировал смену сценического псевдонима. Артист отметил, что порой упускает возможности создать позитивный хайп на новом имени. Он пояснил, что старый проект «ЮрКисс» дошел до «некоего потолка» и настала пора двигаться дальше и развиваться в музыкальном плане.