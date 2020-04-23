Юрий Антонов запасся вином на десятилетие вперёд

https://static.news.ru/photo/133d7dbe-861f-11ea-8033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Композитор и певец Юрий Антонов хранит дома запас вин, которого ему может хватить на десять лет. Об этом рассказал друг артиста Андрей Ковалёв.

Я видел — шикарнейшее вино! Не для понтов, а для реальной жизни, — цитирует его сайт Teleprogramma.pro.

Ковалёв отметил, что благодаря сбережениям и регулярным авторским отчислениям композитор не бедствует. По его словам, Антонов обеспечил себя лет на сто.

Ранее NEWS.ru писал, что Антонов завёл аккаунт в Instagram. Там он публикует снимки с концертов разных лет, а также фото с различными животными от кошек до тигров.