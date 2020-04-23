Шоу-бизнес

Юрий Антонов запасся вином на десятилетие вперёд

15:07, 24 апреля 2020
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Композитор и певец Юрий Антонов хранит дома запас вин, которого ему может хватить на десять лет.  Об этом рассказал друг артиста Андрей Ковалёв.

Я видел — шикарнейшее вино! Не для понтов, а для реальной жизни, — цитирует его сайт Teleprogramma.pro.

Ковалёв отметил, что благодаря сбережениям и регулярным авторским отчислениям композитор не бедствует. По его словам, Антонов обеспечил себя лет на сто.

Ранее NEWS.ru писал, что Антонов завёл аккаунт в Instagram. Там он публикует снимки с концертов разных лет, а также фото с различными животными от кошек до тигров.

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