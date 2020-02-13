https://static.news.ru/photo/97606534-4ef2-11ea-a7f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Юрий Антонов заявил о переносе своего юбилейного концерта, который он планировал устроить по случаю своего 75-летия. По словам композитора, он не сможет выступить на сцене из-за серьёзных проблем со здоровьем.

Юбилейные концерты переносятся на неопределённый срок. Так же, как и банкет. У меня проблема с ногой, я перенёс сложную операцию перед Новым годом, — сообщил он в интервью ТАСС.

Он рассказал, что подготовка к концертам, несмотря ни на что, идёт полным ходом. Этим занимаются его доверенные лица. Ожидается, что в концертах примут участие его коллеги по сцене.

Надо будет договариваться по дате, чтобы все смогли. Это длительный процесс, — пояснил композитор.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что музыкант Юрий Антонов должен получать такие же гонорары, как британец Пол Маккартни. По словам Пригожина, Антонов пользуется народной любовью и ему непонятно, почему артист зарабатывает меньше бывшего участника The Beatles, писал NEWS.ru.