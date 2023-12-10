Юрий Антонов едва стоял на сцене в шоу «Дуэты»: что у него за болезнь «KP.RU»: Юрий Антонов едва стоял на ногах в шоу «Дуэты»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Антонов

На телеканале «Россия 1» 8 декабря вышел первый эпизод третьего сезона вокального шоу «Дуэты», одним из участников которого стал певец и композитор Юрий Антонов. Как он выступил и какие проблемы со здоровьем у артиста заметили поклонники?

Антонов с трудом стоял на сцене в шоу «Дуэты»

В этой программе известные музыканты исполняют композиции, но не знают, с кем находятся на сцене. Певцов разделяет ширма, которая поднимается в конце песни, — только тогда участники могут увидеть друг друга, а голос оппонента они слышат в измененном виде.

Как заметили поклонники, композитору было тяжело стоять на сцене, поэтому свою песню «Зеркало» он начал петь, сидя на стуле. Когда поднялась ширма, там оказалась исполнительница Алсу. Она подошла к Антонову, артисты обнялись, и композитор продолжил петь стоя. При этом 78-летний певец опирался на Алсу, отмечает «KP.RU».

Что за болезнь у Антонова

В 2021 году стало известно, что Юрий Антонов перенес тяжелую операцию по замене сустава в ноге. Музыканта оперировали в частной клинике в Вене, сообщал НТВ.

Как уточняется на сайте телеканала, до операции Антонов часто посещал различные светские мероприятия, однако его мучила сильная боль в колене. Это связано с тем, что в 2019 году артист неудачно подвернул ногу.

После этого композитора прооперировал профессор Вайнштабль из Вены, который «буквально по частям собрал колено» Антонову. Однако проблему это не решило: врачи предупредили певца, что у него тяжелая травма и если боли не прекратятся, то потребуется замена сустава.

По данным НТВ, Антонов потратил в австрийской клинике €50 тысяч. В эту сумму вошли операция, недельная реабилитация и палата с персональной медсестрой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Антонов

Что говорил Антонов о своем самочувствии

В интервью от 2021 года композитор рассказал, что передвигается с помощью некоторых подручных средств. По его словам, работа на тренажерах для реабилитации на тот момент еще не началась.

«Двигаюсь помаленьку, туда-сюда, сюда-туда. С помощью некоторых подручных средств. Трудно что-то говорить, пока идет заживление ран, поэтому сейчас разговор о том, чтобы на тренажерах работать — это еще рановато. Двигаемся вперед помаленьку. Назад ходу нет», — признавался артист.

Год спустя Антонов сообщил «МК», что иностранные медики не дали ему никаких прогнозов по поводу того, когда прекратится дискомфорт в поврежденной ноге. Композитор отмечал, что сильная боль продолжает его преследовать.

«Заграничные медики не сильно отличаются от наших. Они конкретно ничего мне так и не сказали. Никаких прогнозов тоже не дали! Говорят, что операция была очень сложная. После нее образовались рубцы. От них и все проблемы. Именно из-за рубцов при ходьбе возникает сильная боль, которую пока никто не может устранить», — рассказал Антонов.

Артист признавался, что из-за травмы и лечения он потерял три года творческой карьеры. В 2022 году певец подчеркивал, что все еще не может выступать на сцене по состоянию здоровья.

«Оптимизма у меня, честно говоря, особого нет. Три года потеряно: просто в никуда ушли. Единственное, что мы за это время сделали, так это песню с Лепсом (певец Григорий Лепс. — NEWS.ru) записали. На этом все. Я до сих пор не могу участвовать в концертах, выступать. Потому что боль не проходит, а работать вполсилы я не умею. Люди звонят, приглашают, но я от всех предложений отказываюсь. Пока я работать не могу», — говорил артист.

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