Как сейчас выглядит могила Юрия Шатунова: фото с Троекуровского кладбища Целые горы цветов и мерча группы «Ласковый май»

23 июня 2023 в 14:05

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова собрались у могилы музыканта на Троекуровском кладбище в Москве

Поклонники солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова собрались у могилы музыканта на Троекуровском кладбище в Москве. Сегодня первая годовщина смерти Шатунова — он скончался от обширного инфаркта 23 июня 2022 года.

Семья музыканта возложила на могилу венок из белых роз. Почтить память пришли поклонницы артиста, одетые в футболки с фотографией кумира. Вдова Шатунова поблагодарила фанатов за поддержку.

«Ровно год назад Юра шагнул в вечность и обрел бесконечную жизнь», — написала она в соцсетях.

В Москве захоронена часть праха Юрия Шатунова, другая, согласно завещанию, развеяна над озером в Баварии, где любил рыбачить музыкант.

Как выглядит могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в первую годовщину его смерти — в фотогалерее NEWS.ru