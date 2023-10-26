Юмориста Пономаренко после операции перевели из реанимации

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Пономаренко

Юмориста, звезду «Кривого зеркала» Валерия Пономаренко перевели в обычную палату из реанимации после перенесенной операции по удалению тромбов, пишет KP.RU. Артист рассказал изданию, что чувствует себя нормально. Он подчеркнул, что операция была плановой, но ее пришлось делать раньше, чем собирались врачи изначально. Юмориста экстренно госпитализировали в родном городе Ростове-на-Дону.

Все нормально. Сделали мне операцию. Она вообще-то была плановая, но пришлось делать ее немного раньше плана, — рассказал Пономаренко.

По словам артиста, пока он не знает точно, когда сможет вернуться на сцену. Юморист отметил, что это будет зависеть от решения врачей. Отмечается, что 56-летний Пономаренко должен был выступать вместе со своим коллегой Николаем Бандуриным 25–27 октября в Перми, но его участие в концертах пришлось отменить из-за проблем со здоровьем.

Как уточняет издание, многие переживали за здоровье юмориста в связи со смертью его брата-близнеца Александра Пономаренко, с которым Валерий выступал дуэтом. Юморист скончался десять месяцев назад из-за онкологического заболевания.

Об экстренной госпитализации Пономаренко стало известно 25 октября. По словам самого артиста, врачи успешно удалили тромбические образования, он будет находиться в больнице около пяти дней.