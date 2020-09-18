Юморист из «Кривого зеркала» чуть не лишился квартиры из-за коллекторов

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Артист юмористического жанра Александр Морозов из «Кривого зеркала» чуть не лишился квартиры из-за коллекторов. Его проблемы оказались непосредственно связаны с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Морозов рассказал, что пять лет назад приобрёл двухкомнатную квартиру в Звенигороде. Ежемесячно юморист платил за жилплощадь 18 тысяч рублей. До наступления пандемии артист «Кривого зеркала» регулярно и вовремя отдавал деньги за квартиру. Однако после начала карантина Морозов остался без заработка, так как выступления были остановлены. Он звонил в банк и просил дать ему ипотечные каникулы. За этим последовал отказ. Более того, артисту начали звонить женщины-коллекторы. Во время разговоров они оскорбляли его и угрожали.

Комик просил не кричать на него, ведь он артист. Однако на это Морозову коллекторы ответили, что им всё равно, кто он.

Грозы продолжились. Не выдержав напора, Морозов обратился за помощью к журналистам. Банк предоставил отсрочку после того, как дело было освещено в СМИ. Она завершилась в сентябре.

Слава Богу, сейчас я нахожусь на первых своих гастролях после пандемии и смогу заплатить. Но что будет дальше — не понятно, больше пока никаких выступлений не запланировано. Так что, возможно, придётся снова сидеть и курить бамбук, — цитирует Морозова «Собеседник».

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