Юморист Андрей Рожков устроился работать парковщиком

https://static.news.ru/photo/ca9affe0-501d-11eb-92e9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рожков Фото: vk.com/rojkov_andrei

Бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков сообщил подписчикам, что нашёл себе новое занятие и не собирается пока возвращаться к творческой карьере. Он опубликовал в Instagram видео, на котором рассказал о работе сначала заливщиком катков, а теперь парковщиком.

Сейчас парковщиком работаю, в подвале мою машины, чищу парковки. Эта работа приносит мне гораздо больше удовольствия и в финансовом плане очень нравится. Всё время на свежем воздухе. Надоело мне это — душные залы, а тут воздух чистый, вода струится, лёд прозрачный — прекрасная работа. Счастье, а не работа, — поделился юморист с фолловерами.

Рожков уже не первый раз рассказывает о том, как подрабатывает в пандемию. Из-за кризиса он уже работал заливщиком катков и электриком. Он говорил тогда, что работы у актёров нет и это «страшно, капец». При этом некоторые пользователи сомневались в словах шоумена о его подработках.

Как сообщал NEWS.ru, ранее звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова посоветовала россиянам искать подработки и отметила, что жителям нашей страны не хватает теоретических знаний и практического опыта, которые помогали бы им тратить деньги правильно. Поэтому в школах и вузах в срочном порядке нужно вводить новый предмет — финансовую грамотность.