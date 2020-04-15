Юморист Александр Гудков готовится к свадьбе

Популярный телеведущий Александр Гудков готовится к свадьбе. Он уже сделал предложение своему любимму человеку.
Шоумен об этом рассказал в эфире шоу Ксении Собчак. Однако он отказался раскрыть имя возлюбленной. В ответ журналистка пообещала, что проведёт его свадебную церемонию бесплатно, если он всё-таки решится организовать пышное торжество.
Как писал NEWS.ru, Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему на самом деле она вышла замуж за Бари Алибасова и как это произошло. По словам актрисы, день, когда продюсер отвёл её в ЗАГС, стал для неё полной неожиданностью.
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