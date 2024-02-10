Юлию Савичеву довели до слез во время шоу Малахова Савичева: эфир шоу «Привет, Андрей» довел до слез во время съемок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева заявила, что ее довели до слез в ходе съемок телепередачи «Привет, Андрей» с ведущим Андреем Малаховым, об этом она рассказала в своем Telegram-канале. Она отметила, что очередной эпизод шоу выйдет в эфир 10 февраля.

Эфир получился очень душевный. Я не смогла сдержать слез, — написала Савичева.

Она сопроводила публикацию коротким видеороликом-анонсом. На представленных кадрах можно увидеть артистов и гостей предстоящего эфира «Привет, Андрей», среди которых появилась и Савичева. На одном из вставленных фрагментов можно увидеть артистку со слезами на глазах.

Ранее 55-летняя канадская певица Селин Дион довела поклонников до слез, появившись на сцене на церемонии вручения премии «Грэмми-2024» на фоне борьбы с синдромом мышечной скованности. Звезда сделала перерыв в карьере в 2022 году из-за обострения неизлечимого синдрома «жесткой личности», однако на сцене выглядела бодрой и жизнерадостной.

При этом поклонники обвинили в неуважении получившую «Грэмми» американскую певицу Тейлор Свифт после того, как она проигнорировала Дион, вручавшую ей награду. Отмечается, что 34-летняя Свифт выхватила статуэтку из рук тяжелобольной исполнительницы, даже не взглянув на нее.