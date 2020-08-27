Юлия Волкова из «Тату» рассказала свою версию разрыва с Еленой Катиной

https://static.news.ru/photo/911961a6-e85a-11ea-a334-fa163e074e61_660.jpg Юлия Волкова и Лена Катина Фото: tatu/vk.com

Бывшая вокалистка группы «Тату» (t.A.T.u.) Юлия Волкова рассказала свою версию причин творческого разрыва со своей напарницей по коллективу Леной Катиной после воссоединения дуэта. По её словам, повзрослевшие певицы попросту не сошлись характерами.

Созданный в 1999 году и ставший очень популярным коллектив распался десять лет спустя. Но в 2013 году Катина и Волкова дали несколько совместных концертов, а в 2014-м выступили перед церемонией открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи.

После этого, по словам, Волковой, их «начали разрывать звонками, предложениями, концертами».

У нас был распланирован весь год вперед. Фестивали, выступления, съёмки, рекламные контракты, много всего. Первый мини-тур у нас начался с поездки в Словакию. Мы встречаемся в аэропорту — и, собственно, конфликт. Начинаются какие-то бытовые моменты, и Лена у нас выходит из самолёта и не летит в Словакию, — поделилась воспоминаниями певица в фильме «Волкова. Исповедь» на медиаплатформе Premier.

По ее словам, в тот раз она объяснила собравшимся на концерт поклонникам, что Катина приболела. В дальнейшем, утверждает Волкова, она несколько раз пыталась договориться с подругой, но та «категорически была настроена».

Однако, как напоминает Lenta.ru, вскоре после конфликта в 2014 году Катина рассказывала о разрыве иначе. По её словам, партнёрша по дуэту допускала в её адрес множество «публичных очень обидных и грубых высказываний». Кроме этого, Волкова выдвинула ультиматум: проект «Тату» будет продолжен только на её условиях. Фактически Катиной было предложено отдать все творческие вопросы на откуп команде приятельницы. В противном случае та пригрозила найти «другую рыжую кудрявую девочку». Боле того, Катина утверждала , что Волкова угрожала вообще закрыть её сольный проект, пользуясь связями с руководством Первого канала.

Последнее совместное появление девушек датировано декабрём 2014, когда они появились в эфире телепередачи «Прямой Эфир», посвящённой их бывшему продюсеру Ивану Шаповалову. С тех пор они не виделись.

В феврале 2020 года, как писал NEWS.ru, Юлия Волкова прошла реабилитационный курс после новой операции, сделанной для восстановления голоса. В 2012 году она заболела раком щитовидной железы. Через четыре года врачи удалили опухоль, но операция прошла с осложнением: врач повредил ей голосовой нерв.

Елена Катина в мае обнародовала фотографии своего сына Саши, которому исполнилось пять лет. Ребёнок появился в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, который на данный момент является уже бывшим её мужем.