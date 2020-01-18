Юлия Савичева Юлия Савичева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Юлия Савичева заявила, что «подхватила вирус» в Москве после возвращения из отпуска. Певицу несколько дней одолевает «высоченная температура». По словам медиков, ситуация не самая простая, но вполне контролируемая.

Кроме того, если лекарства не помогут, врачам придётся найти более жёсткий метод лечения.

Столько дел запланировано в ближайшие дни, так не хочется никого подводить. Буду усиленно лечиться, — написала исполнительница на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

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Вернулись с отпуска, называется... Сейчас в Москве распространяется вирус, который выбивает всех из колеи. И меня не обошло стороной. Заболела Лежу с высоченной температурой уже несколько дней. Сегодня была у врача, рассказывает страшное: «Просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения. Ну а если болезнь запущена, появляются осложнения на легкие». Столько дел запланировано в ближайшие дни, так не хочется никого подводить. Буду усиленно лечиться. Берегите себя, предпринимайте профилактические меры, ну а если заболели, как и я, не запускайте, обращайтесь к врачу, лечитесь и будьте здоровы. #савичева #болеем

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Накануне Ольга Бузова вновь удивила своих поклонников. На этот раз аудитория гадает, почему грудь звезды стала выглядеть по-другому. Подписчики считают, что исполнительница могла сделать «пластику». Часть юзеров предположили, что их кумир пьёт противозачаточные, «вот и выросла грудь». Некоторые думают, что певица начала чаще заниматься сексом. Ранее она утверждала, что у неё очень долго не было интимной близости.

Как сообщал NEWS.ru, возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян ответил тем, кто считает, что он отдыхает за счёт Ольги. Поводом послужила случайная фраза ведущей телестройки о том, что она якобы за всё платит. На самом деле Манукян не берёт у звёздной спутницы «ни копейки», как уверяет мужчина.

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