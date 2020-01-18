https://static.news.ru/photo/570c088e-3a0d-11ea-9761-fa163e074e61_660.jpg Юлия Савичева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Юлия Савичева заявила, что «подхватила вирус» в Москве после возвращения из отпуска. Певицу несколько дней одолевает «высоченная температура». По словам медиков, ситуация не самая простая, но вполне контролируемая.

Кроме того, если лекарства не помогут, врачам придётся найти более жёсткий метод лечения.

Столько дел запланировано в ближайшие дни, так не хочется никого подводить. Буду усиленно лечиться, — написала исполнительница на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Накануне Ольга Бузова вновь удивила своих поклонников. На этот раз аудитория гадает, почему грудь звезды стала выглядеть по-другому. Подписчики считают, что исполнительница могла сделать «пластику». Часть юзеров предположили, что их кумир пьёт противозачаточные, «вот и выросла грудь». Некоторые думают, что певица начала чаще заниматься сексом. Ранее она утверждала, что у неё очень долго не было интимной близости.

Как сообщал NEWS.ru, возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян ответил тем, кто считает, что он отдыхает за счёт Ольги. Поводом послужила случайная фраза ведущей телестройки о том, что она якобы за всё платит. На самом деле Манукян не берёт у звёздной спутницы «ни копейки», как уверяет мужчина.