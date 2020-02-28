https://static.news.ru/photo/5c736d3c-5a9f-11ea-9e6b-fa163e074e61_660.jpg Юлия Савичева Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Юлия Савичева опубликовала в Instagram фото без макияжа, добавив, что ратует за естественность и уникальность. Певица рассказала, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и обходит стороной «уколы красоты».

Артистка порадовалась, что естественная красота становится модной и поделилась маленькими хитростями по уходу за кожей лица.

Я очень рада, что многие начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и перестали заниматься стихийным наращиванием всего, что можно и нельзя, — подписала снимок певица.

Про себя Савичева рассказала, что дважды в день умывается с очищающей пенкой, сывороткой, затем наносит увлажняющий крем. Но, добавляет 33-летняя артистка, «всё дело в генетике»: «Моя мама очень молодо выглядит в свои 50».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Юлия Савичева заявила, что «подхватила вирус» в Москве после возвращения из отпуска. Певицу несколько дней одолевает «высоченная температура». По словам медиков, ситуация не самая простая, но вполне контролируемая.