Юлия Савичева Юлия Савичева Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Юлия Савичева опубликовала в Instagram фото без макияжа, добавив, что ратует за естественность и уникальность. Певица рассказала, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и обходит стороной «уколы красоты».

Артистка порадовалась, что естественная красота становится модной и поделилась маленькими хитростями по уходу за кожей лица.

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Я очень рада, что многие начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и перестали заниматься стихийным наращиванием всего, что можно и нельзя, — подписала снимок певица.

Про себя Савичева рассказала, что дважды в день умывается с очищающей пенкой, сывороткой, затем наносит увлажняющий крем. Но, добавляет 33-летняя артистка, «всё дело в генетике»: «Моя мама очень молодо выглядит в свои 50».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Юлия Савичева заявила, что «подхватила вирус» в Москве после возвращения из отпуска. Певицу несколько дней одолевает «высоченная температура». По словам медиков, ситуация не самая простая, но вполне контролируемая.

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