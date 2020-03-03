Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец телеведущей Юлии Началовой Виктор поделился, что не понимает излишней популярности его дочери после её смерти. Он также признался, что этот ажиотаж «убивает» его семью и близких. Об этом сообщил портал «Невские новости».

Отец телеведущей Юлии Началовой Виктор поделился, что не понимает излишней популярности его дочери после её смерти. Он также признался, что этот ажиотаж «убивает» его семью и близких. Об этом сообщил...