Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Юлия Савичева поддержала выбор группы Little Big для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» от России. По её словам, от коллектива стоит ожидать «классного шоу».

Я такую музыку не слушаю, но эти ребята подкупили меня своей харизмой и юмором! Они встряхнут Евровидение по полной! — написала певица в своём аккаунте в Twitter.

65-й конкурс «Евровидение» пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Как ранее писал NEWS.ru, группа Little Big, которой выпала честь представить Россию в этом году на Евровидении, поедет на международный конкурс с весёлым треком «с бразильским оттенком».

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