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Юлия Михалкова призналась, что её пухлые губы и пышный бюст — обман

09:59, 25 августа 2020 65
Фото: mihalkova/instagram.com

Актриса Юлия Михалкова призналась, что её пухлые губы и пышные формы — это лишь визуальный обман.

По её словам, от природы её губы не объёмные.

Открою тайну: пухлость моих губ — это оптический обман. Давно, когда я только пришла в "Уральские пельмени»" и мне потребовалось подчеркнуть образ красотули, мы с гримёрами придумали по особой технологии красить губы, визуально увеличивая их раза в три, — рассказала она.

Также пришлось поступить и с грудью, которая становится более пышной благодаря бюстгальтеру с пушапом. Ей часто делают комплименты по поводу её якобы четвертого размера, однако в жизни он немного меньше.

Зато свой, — отметила Михалкова в комментарии для «Экспресс газеты».

Как писал NEWS.ru, ранее участник и один из основателей «Уральских пельменей» Сергей Исаев рассказал, что Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени», потому что её не устроил новый контракт.

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