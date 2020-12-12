Юлия Меньшова показала поправившуюся Олесю Железняк

https://static.news.ru/photo/7add7f96-3c7c-11eb-b69a-fa163e074e61_660.jpg Юлия Меньшова Фото: instagram.com/juliavmenshova

Артистка и телеведущая Юлия Меньшова на своей странице в социальной сети обнародовала видеозапись, на которой она беседует с актрисой Олесей Железняк. Разговор происходит во время антракта в гримёрке театра «Ленком Марка Захарова».

Темой беседы артисток стало присутствие Железняк в соцсетях. Звезда сериалов «Сваты» и «Моя прекрасная няня» рассказала, что у неё есть страничка в Instagram, в котором её зарегистрировала дочка, но заходит она туда крайне редко.

Я там такая с красными губами, — говорит Железняк на видео в сторис Instagram-аккаунта Меньшовой.

Судя по кадрам, можно предположить, что актриса театра и кино за последнее время сильно поправилась. Однако подобный эффект мог быть получен при помощи грима и одетой на Железняк бесформенной ночной рубашки с оголёнными плечами.

instagram.com/juliavmenshova

Как ранее передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» актёрам Олесе Железняк и Игорю Миркурбанову.

Указ о присвоении почётных званий за вклад в развитие российской культуры и искусства опубликован на интернет-портале правовой информации.