Юлия Ковальчук шокировала фанатов старыми откровенными фото

https://static.news.ru/photo/cb48845e-2c6d-11eb-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Юлия Ковальчук Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юлия Ковальчук опубликовала снимок семилетней давности и неожиданно оказалось под прицелом критиков. Певица всего лишь хотела доказать, что не изменилась за это время, о чём она и написала в Instagram.

Свои достижения артистка попыталась перечислить в одном посте: она родила дочь, сохранить вес, записать более 20 песен, любить мужа «ещё больше», «не убить мужа».

А на самом деле, глядя на эти фотографии, я осознала главное — я не растеряла себя, своего чертика, оставаясь при этом уже в статусе мамочки, — призналась экс-солистка «Блестящих».

Подписчики певицы не согласились с ней, они буквально некоторое время приходили в себя от снимков Юлии. Крайне откровенный наряд из нижнего белья, портупеи и ботфортов привёл в растерянность фанатов певицы, которые оказались не готовы увидеть так ног обнажённых «частей тела».

Кто-то даже поинтересовался, не будет ли шокирован такими фото муж артистки Алексей Чумаков. «Я удивилась, увидев это. Всегда для меня Юля была скромным человеком, семейным, не как все сегодня. Но прочитав, снова зауважала ее», «Очень выразительно второе фото, особенно часть ниже пояса. Чумаков, держись», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи Instagram раскритиковали певицу Юлию Ковальчук за новую фотографию, на которой изображены две тени — её и дочери. Артистка старательно скрывает ребёнка от поклонников, не показывая её лицо, и большому количеству людей это не нравится.