Юлианна Караулова продемонстрировала стройную фигуру в бикини

https://static.news.ru/photo/82fe7fe6-ac70-11ea-8505-fa163e074e61_660.jpg Юлианна Караулова Фото: yulianna_karaulova/instagram.com

Певица Юлианна Караулова поделилась с подписчиками снимком, на котором она позирует у бассейна в открытом купальнике.

Фолловеры исполнительницы отметили, что Караулова встретила лето в отличной форме, несмотря на продлившийся несколько недель режим самоизоляции. Некоторые отметили, что, возможно, певица — единственный человек, который после карантина готов к купальному сезону.

Неприятный я человек, простите, — подписала снимок Караулова.

32-летняя певица — выпускница одного из сезонов шоу «Фабрика звёзд». В настоящий момент продвижением артистки занимается продюсер Яна Рудковская.

Как писал NEWS.ru ранее, дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды. Для обложки Кафельникова позировала на подоконнике распахнутого окна.