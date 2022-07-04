Юлианна Караулова пожаловалась на трудное восстановление после родов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певица Юлианна Караулова

Певица Юлианна Караулова в разговоре с изданием «Слово и Дело» призналась, что первый месяц после рождения ребенка был для нее очень трудным. Как рассказала артистка, ее никто не предупредил о трудностях послеродового восстановления.

Самым неприятным открытием для меня стало постродовое восстановление. Почему-то много говорят о процессе беременности, про сами роды. Но мало кто пишет и говорит про восстановление организма женщины после того, как все случилось. Первый месяц был сложный. Я сетовала на пространство: почему же никто не предупредил, никто не сказал, что это так сложно, — отметила Караулова.

Она призналась, что с трудом переносила проблемы в первый месяц после родов. В связи с этим артистка поблагодарила всех, кто помогает ей заботиться о младенце: своих родителей, маму мужа и няню. Вместе с этим Караулова назвала «классными» дни, когда ей удается побыть наедине со своим ребенком. Певица «отдала должное» всем матерям, которые воспитывают детей в одиночку, и признала, что это должно быть очень непросто.

Ранее психолог Татьяна Журавлева предложила россиянкам «снизить свои высокие ожидания от материнства, так как они и так лучшие для своих детей». По мнению эксперта, это поможет избежать или справиться с послеродовой депрессией. Также она посоветовала не бояться и не стыдиться подобных состояний — «случается практически с каждой, но не длится вечно».