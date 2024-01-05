Юлиан, «Суперстар! Возвращение», семь мужей: куда пропала певица Анастасия

Фото: Владимир Яцина/ИТАР-ТАСС

Певица Анастасия, 1997 год

Певица и актриса Анастасия в последнее время практически не выступает. Как сейчас живет артистка, чем она занимается?

Чем известна Анастасия

Анастасия Минцковская (девичья фамилия — Протасенко) родилась 4 августа 1965 года в Москве в семье режиссера-документалиста Людмилы Салдадзе и киноактера Владимира Протасенко.

Минцковская училась в музыкальной школе и, получив аттестат, поступила на актерский факультет Щукинского училища. С 1986 по 1990 год она также играла на сцене Московского театра драмы.

В качестве певицы Минцковская впервые выступила в 1989 году. В том же году вышел ее первый альбом.

В 2007 году она вернулась к актерской карьере, сыграв главную роль в спектакле «Питер — Москва — Париж».

«Я не считаю себя певицей. Я актриса, которая поет. И каждая исполненная мной на сцене песня — тот же спектакль, только не трехчасовой, а трехминутный. Те же эмоции, те же драмы. Самое главное в моих песнях — тексты и актерская передача их смысла. Так что я остаюсь верна театру», — говорила артистка.

Что известно о личной жизни Анастасии

Анастасия была замужем семь раз. Ее первым избранником стал друг детства инженер Алексей Минцковский. В браке родилась дочь Анна, но вскоре после этого супруги расстались.

После этого Анастасия вновь связала себя узами брака с мужчиной по имени Алексей. Он был кандидатом наук. Затем она вышла замуж за телережиссера Александра, который считает, что именно он создал ее как певицу.

Спустя время Анастасия начала отношения с телохранителем Русланом, с которым познакомилась на концерте, когда еще была в браке с Александром. Союз распался, поскольку мужчина изменял артистке. Кроме того, он украл сбережения Анастасии суммой чуть более 100 тысяч рублей, однако она не стала обращаться в полицию.

В 2005 году исполнительница вышла замуж за музыкального продюсера Владимира Зудина. Они прожили вместе восемь лет.

В 2019 году Анастасия вышла замуж за певца Юлиана. Они были вместе чуть больше года. О разводе артистка узнала в эфире шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова. Тогда Юлиан поблагодарил ее за прожитое вместе время, однако заявил, что не может быть дальше с женщиной, которая привыкла командовать мужчинами, а также назвал Анастасию «человеком-диктатором».

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru Певец Юлиан

Сама певица рассказала Малахову, что за время брака с Юлианом устала от попыток забеременеть с помощью ЭКО, которые не дали результат.

После этого в жизни Анастасии вновь появился Владимир Зудин, которому она сама позвонила. В 2022 году пара снова узаконила отношения.

«Я просто позвонила Володе и сказала: „Слушай, я домой хочу“. Он мне ответил: „Я ждал этого звонка“», — вспоминала звезда.

Кто обвинял Анастасию в алкоголизме

В 2020 году бывшая невестка Анастасии Эдика Лялина прокомментировала ее развод с Юлианом. Она назвала бывшую свекровь виновницей конфликта.

Лялина напомнила, что Анастасия на восемь лет старше Юлиана. Кроме того, по ее словам, певица общается «как быдло» и любит выпивать.

«Она человек, который явно прибухивает. По лицу видно, что человек выпивает. Ей абсолютно никто не нужен в этой жизни, кроме себя и алкоголя. Я уверена, что ему просто надоели эти вечные пьянки, вечные загулы, и, наверное, он решил сделать правильный выбор», — заявила Лялина.

Чем сейчас занимается Анастасия

В 2021 году Анастасия вернулась на телевидение, став участницей проекта «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.

В том же году певица заявила, что не смогла наработать на стаж для пенсионных выплат. Артистка назвала это несправедливостью.

«Я подала в суд на Пенсионный фонд. Мне не нравится вся эта история! Меня, Анастасию, просто лишили пенсии! Как это так, я сама не поняла!» — сообщила Анастасия.

В сентябре этого года у певицы умерла мама, режиссер-документалист Людмила Салдадзе. История обернулась скандалом, поскольку перед смертью Анастасия вызвала матери скорую помощь и дала с собой 600 тысяч рублей. Несколько дней о родственнице ничего не было известно, а спустя время артистка выяснила, что ее мама скончалась в психиатрической лечебнице.

«Говорят, что мама себя агрессивно вела. А мне даже об этом не сказали. Какой-то суд, оказывается, произошёл. Как мне объяснили, было судебное выездное заседание, чтобы ее принудительно отправить в психиатрическую больницу. Мне позвонили уже сказать, что она скончалась», — объяснила знаменитость MK.RU.

По словам Анастасии, ее мама была в здравом уме. Кроме того, после ее смерти исчезли 600 тысяч рублей. Певица уверена, что родственницу угробили из-за денег.

Сейчас Анастасия иногда выступает на концертах ретроисполнителей. Также она много времени проводит с внуками.

Читайте также:

Роман с Киркоровым, развод, мюзиклы: куда пропала певица Анастасия Стоцкая

Киркоров, Евровидение, замужество: куда пропали сестры Толмачевы

Малахов, алкоголь, молодой возлюбленный: где сейчас певица Ирина Отиева