https://static.news.ru/photo/5ad848c8-c8ad-11e9-b08d-fa163e074e61_660.jpg Юлиан Васин Фото: Юлиан Васин/vk.com

Певец Юлиан экстренно госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили ряд СМИ. Однако исполнитель и его супруга певица Анастасия информацию об ухудшении его здоровья не подтверждают.

По их словам, это плановая и вполне заурядная проверка здоровья.

У меня всё хорошо. Я просто решил проверить своё здоровье. Видимо, просто кто-то увидел меня в медучреждении, — цитирует Юлиана ТАСС .

Анастасия уточнила, что с сердцем у её мужа никаких проблем нет. Он обратился в Боткинскую больницу для сдачи анализов и диагностики.

У него просто поднялось давление на фоне курения. Он очень много курит, — приводит её слова Teleprogramma.pro .

В клинике, по её словам, Юлиану сделали нормализовавший давление укол, в ближайшее время он отправится домой.

Певец стал известен в 1990-х годах, популярность ему принесли песни «Русский вальс», «Белая сирень», «Вишневый сад» и другие. Он является заслуженным артистом РФ.

Ранее News.ru писал, что музыканта Петра Мамонова перевели из реанимации в кардиологическое отделение одной из московских клиник. Об этом рассказала жена артиста Ольга. По её словам, через месяц музыканту предстоит ещё одна операция на сердце.