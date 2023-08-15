Юлиан напомнил «омолодившемуся» Киркорову о его возрасте Певец Юлиан назвал неуместным «пластическое» омоложение Филиппа Киркорова

Фото: vk.com/official_kirkorov

Филипп Киркоров

Омоложение звезды российской поп-сцены Филиппа Киркорова с помощью процедур пластической хирургии является неуместным, заявил в беседе с «Газетой.Ru» коллега исполнителя певец Юлиан. Он также осудил стремление Киркорова выступать с блогерами.

Киркорову, может, самому нравится то, что он делает, но мне кажется это неуместным. То же касается и операций по омоложению. Надо не забывать, сколько тебе лет! Молодым можно быть в душе, — заявил Юлиан.

Он добавил, что интернет сегодня позволяет достичь популярности людям без каких-либо талантов, и признался, что сам бы никогда не стал петь с блогерами и другими молодыми артистами, в частности, с Ольгой Бузовой. Юлиан подчеркнул, что у него хватает зрителей, которые будут с ним еще долгие годы.

Я не представляю, чтобы я спел, например, дуэтом с Ольгой Бузовой. Я вообще смотрю на всех блогеров и не понимаю, о чем они поют — все время с кашей во рту, пытаются пародировать какой-то акцент. Как я могу с ними петь? Это не искусство! Интернет развязал руки всем бездарностям, — высказал мнение певец.

Издание напоминает, что в 1994 году Юлиан выступал перед королевой Елизаветой II в Георгиевском зале Кремля, а в 1995 году стал официальным исполнителем гимна Москвы. В 1999 году он был удостоен звания заслуженного артиста РФ.

Ранее 56-летний Филипп Киркоров продемонстрировал результаты очередной пластической операции, выложив в соцсети видео подтянутых живота и груди. Поклонники сравнили исполнителя с рэпером Тимати, а также с героем фильма «Загадочная история Бенджамена Баттона».