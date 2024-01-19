Юбку Сары Джессики Паркер продали на аукционе за $52 тысяч

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Культовая белая пачка, которую американская актриса Сара Джессика Паркер надевала во время начальных титров фильма «Секс в большом городе», была продана на аукционе за $52 тыс (около 4,6 млн рублей), сообщает Sky News. Юбка, купленная за $5 на распродаже художником по костюмам, стала символом легендарного фильма, отмечается в сообщении. Покупатель лота не называется.

Трехъярусная юбка-пачка из устрично-белого тюля с атласным поясом в тон была продана аукционистами Julien’s $52 тысяч. Она стала синонимом изысканного и эксцентричного стиля героини и стоила всего пять долларов, когда ее купила художник по костюмам шоу Патрисия Филд, увидев в магазине одежды на Манхэттене, — говорится в сообщении.

В 2021 году сообщалось, что первые серии продолжения «Секса в большом городе» под названием «И просто так» озадачили зрителей. Поклонники ожидали увидеть что угодно, но только не вялых, морально состарившихся Кэрри Брэдшоу и ее подруг, а также смерть «мужчины ее мечты». Фанаты, несколько лет следившие за развитием отношений мистера Бига и Кэрри, оказались не готовы к расставанию с любимым героем. По сюжету мистера Бига не стало из-за инфаркта после тренировки.

По мнению автора сценария, смерть супруга должна помочь Кэрри Брэдшоу разобраться в себе и понять, что «любить и потерять лучше, чем не любить вообще». Второй вывод, к которому режиссёр так подводит героиню, — мысль о важности дружбы.