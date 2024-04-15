«Юбилейный бутлег»: Ургант от имени альтер эго поздравил Пугачеву Ургант поздравил Пугачеву с 75-летием и опубликовал замиксованный клип

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущий и актер Иван Ургант поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачеву с 75-летием. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал клип Примадонны на песню «Сбереги меня судьба», выпущенный в 1987 году, но изменил к ней музыку. Пост он подписал именем Гриши Урганта — это творческий псевдоним актера, под которым он выступает в качестве музыканта.

Юбилейный бутлег! Remix by Grisha U, — написал Ургант.

Ранее Пугачеву также поздравил народный артист России Игорь Николаев, являющийся автором многих ее песен. Он опубликовал архивное видео с Примадонной, на котором она стоит в расслабленной позе с улыбкой на лице. К поздравлениям также присоединилась супруга певца Юлия Проскурякова: она обнародовала селфи Пугачевой и коротко подписала его: «С днем рождения».

Телеведущая Ксения Собчак ранее заявила, что многие российские коллеги Пугачевой отказались публично поздравлять ее с днем рождения. Она узнала об этом во время съемок документального фильма в честь 75-летия Примадонны. Собчак подчеркнула, что не была удивлена такой реакции артистов.

Певица Кристина Орбакайте ранее рассказала, что Пугачева запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему 75-летию. Артистка также поздравила знаменитую мать с днем рождения, опубликовав видеонарезку совместных выступлений под свою песню «Алла будет петь».