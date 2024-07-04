YouTube «выкосил» целую плеяду российских артистов YouTube заблокировал каналы Гагариной, Чичерины, Лепса и Газманова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Руководство YouTube заблокировало целый ряд российских артистов, среди которых оказались исполнители Полина Гагарина, Юлия Чичерина, Олег Газманов, Григорий Лепс и актер Вячеслав Манучаров. По данным Telegram-канала Readovka, поводом стали жалобы литовских властей.

Как пишет канал, Комиссия по радио и телевещанию Литвы попросила Google и YouTube незамедлительно удалить аккаунты российских звезд, так как они находятся под санкциями Евросоюза. Кроме того, указывает Readovka, патриотизм артистов за рубежом истолковывали как «пропаганду войны».

На каналах певцов публиковались их выступления, записи с концертов и треки. Что касается канала Манучарова, то он на многотысячную аудиторию публиковал интервью с разными деятелями культуры и политики России. Как правило, гости актера транслировали мысль, что поддерживают свою страну и действия властей.

Также известно, что Youtube закрыл канал певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Артист предположил, что причина кроется в его национальности.

В конце июня Совет Европы заявил, что исполнитель хита «Я — русский» попал в 14-й пакет антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле. Полина Гагарина при этом, считают в ЕС, получала выгоду от правительства России.