https://static.news.ru/photo/1597d212-5a23-11ea-9832-fa163e074e61_660.jpg Манижа Аминова и Лера Базыкина Фото: lera_bazykina/instagram.com

Очередной скандал разгорается вокруг популярного шоу «Голос. Дети». На этот раз его причиной стал ролик с участием Валерии Базыкиной и Манижи Аминовой, которые исполнили песню группы «Земляне». Видео заблокировали на YouTube из-за нарушения авторских прав.

По правилам YouTube наше видео со слепых прослушиваний было временно удалено из-за возникших проблем с правообладателем. Этот вопрос решается, — говорится в Instagram-аккаунте одной из девочек.

Дуэт с песней «Трава у дома» за короткий срок набрал более 2,5 миллиона просмотров. Пользователи уверены, что девочек просто травят, ведь раньше участники «Голоса» не раз исполняли чужие песни.

Как сообщил телеканалу «360» фронтмен группы «Земляне» Сергей Скачков, он лично не заявлял о нарушении авторских прав.

У меня у единственного есть письменное разрешение исполнять эту песню до скончания века. Больше ни у кого такого разрешения нет. Но мои права не эксклюзивные, я не могу что-то запрещать и на кого-то наезжать, — пояснил он.

Скачков предположил, что блокировка ролика может быть связана с аранжировкой песни. Дело в том, что девочки изменили привычное звучание композиции.

Это нарушение, в общем-то. Для того чтобы сделать это изменение, должно быть согласие правообладателя, — подчеркнул он.

Комментариев от Первого канала по поводу этой ситуации пока нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, певица Алсу впервые откровенно прокомментировала скандал, который произошёл на песенном конкурсе «Голос. Дети». Тогда артистку обвинили в том, что она покупала голоса в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой, которая победила на шоу с большим отрывом. По словам исполнительницы, в ситуации виновата несовершенная система голосования. Каждый человек имеет право отправить до 20 СМС, но у кого-то нет таких возможностей.