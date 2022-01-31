YouTube разблокировал аккаунты «Русской медиагруппы»

Видеохостинг YouTube разблокировал каналы «Русского радио» и музыкального коллектива «Земляне», доступ к которым был приостановлен из-за жалобы от неизвестной организации, сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы». Там отметили, что у сторон нет претензий друг к другу. Ранее в YouTube заявили, что аккаунты могут быть восстановлены в течение 10 дней в случае, если заявитель не обратится в суд.

После многочисленных просьб со стороны пользователей, сотен публикаций в СМИ, а также требований со стороны Роскомнадзора YouTube разблокировал каналы «Русского Радио» и группы «Земляне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доступы к аккаунтам были восстановлены 29 января, стороны не имеют взаимных претензий друг к другу. Владельцы разблокированных аккаунтов выразили благодарность коллегам за поддержку.

Ранее сообщалось, что YouTube заблокировал аккаунты «Русского радио» и группы «Земляне» из-за жалобы на нарушение авторских прав со стороны неизвестной организации. Как сообщили в хостинге, каналы могут быть разблокированы в течение 10 дней в случае, если компания, подавшая жалобу, не обратится в суд.