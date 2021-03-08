Ящук о разводе с Хоменко: «Нет никаких грязных моментов»

https://static.news.ru/photo/d73a2ef0-8020-11eb-88d3-96000091f725_660.jpg Натали Ящук Фото: instagram.com/natali_iashchuk

Блогер Натали Ящук опровергла предположения пользователей соцсетей о том, что к разводу с Александром Хоменко привели его измены. Она также заверила, что расставание прошло без скандалов и экс-супруги остаются в хороших отношениях.

Я надеюсь, что все слухи — неправда. Почему про измены знают все, кроме меня? Ну было бы неплохо создать Саньку грязную репутацию, чтобы о нём начали наконец-то говорить, — цитирует Ящук StarHit.

Блогер рассказала, что раздел имущества с Хоменко прошёл без скандалов. В результате развода она получила квартиру в центре Москвы. Дочь от Александра также осталась с ней. Ящук подчеркнула, что расставание проходило без скандалов.

Я вам клянусь, нет никаких грязных моментов, которые мне хотелось бы обсудить. Более того, я его очень сильно уважаю, люблю, — заверила Ящук.

Она также прокомментировала разрыв Ольги Бузовой с Давидом Манукяном. По мнению блогера, те просто используют ситуацию для дальнейшей раскрутки. Она отметила, что Манукяну нравится, когда его «хейтят», это главный двигатель его творческой деятельности.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова публиковала в Instagram оскорбительные сторис в отношении танцовщицы Дарьи Палей. По слухам, именно Палей стала причиной разлуки певицы и телеведущей с Манукяном. Спустя некоторое время Бузова удалила пост. Ни Манукян, ни Палей на него никак не отреагировали.