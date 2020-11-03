КВН уже не тот: Ярмольник рассказал о проблемах популярного телешоу

https://static.news.ru/photo/c1faf126-1dee-11eb-a1ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Игры Клуба весёлых и находчивых (КВН) уже не те, что были прежде. В определённой степени это связано с публичностью и жанром шоу: «есть то, о чём можно говорить, а есть то, о чём не разрешают говорить», считает актёр Леонид Ярмольник, ранее неоднократно бывавший членом жюри.

Он назвал глупостью слухи о закрытии проекта. Тем не менее признал, что сейчас в КВН стало меньше талантливых и изобретательных людей.

Если у КВН есть какие-то проблемы, — я сейчас говорю как зритель — это то, что КВН стал немножко другим. Не таким, скажем, пронзительно ярким, искренним и напористо проблемным, нежели он был, — сказал Ярмольник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что из кавээнщиков выросли неплохие телепроекты и именитые шоумены. Однако сейчас таких ярких примеров гораздо меньше. По мнению актёра, «виновато время и изменение каких-то возможностей, дозволенностей».

Ранее, как писал NEWS.ru, СМИ обнародовали информацию о том, что творческое объединение «Александр Масляков и компания», владеющее Клубом весёлых и находчивых, прекращает деятельность в связи с нехваткой прибыли. Масляков такие утверждения отверг и напомнил, что на 8 ноября запланировано празднование дня рождения КВН.