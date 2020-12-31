Ярмольник пожаловался на отсутствие заработков из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/436a12b4-4d5b-11eb-93a8-fa163e074e61_660.jpg Леонид Ярмольник Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Леонид Ярмольник рассказала, что за последние три месяца не получил «ни копейки» из-за пандемии. Актёр вместе с коллегой Николаем Фоменко поставил спектакль «И снова «С наступающим», но его показ был приостановлен.

Спектакль «И снова «С наступающим» мы с Фоменко сами сделали, сами поставили, сами профинансировали. Кто-то стремится играть в пандемию, а я запретил, — пожаловался актёр в интервью StarHit.

Теперь Ярмольник вынужден ждать окончания пандемии, так как сейчас просто невозможно угадать востребованность своих работ. Ярмольник добавляет, что ему обидно не за себя, а за других, так как сейчас трудно работать «трудно снимать и делать спектакли», так как непонятно, будут ли его смотреть и пустят ли вообще зрителей в театр.

Ярмольник при этом всём уверен, что заболевших в стране было бы гораздо меньше, закрой правительство московское метро. Без этого нет смысла устанавливать ограничения и закрывать магазины и рестораны, несмотря на то, что без метро обойтись нельзя.

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