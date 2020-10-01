Яна Рудковская показала видео с новорождённым сыном

https://static.news.ru/photo/c591b15e-041b-11eb-977c-fa163e074e61_660.jpg instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своём Instagram трогательное видео, на котором её третий сын Александр возится с новорождённым братиком.

Саша Плющенко сидит рядом с братом, который находится в автолюльке. Он эмоционально рассказывает о том, что делает маленький Арсений.

Лапку дал мне, — поделился Саша.

Затем он передал привет бабушке.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Яна Рудковская и Плющенко снова стали родителями. У них родился сын Арсений. Малыш стал вторым сыном для пары и четвёртым для его мамы.

В конце сентября продюсер намекала на то, что в их семье скоро появится ещё один ребёнок. Рудковская рассказала о том, что долго пыталась забеременеть после рождения третьего сына Александра, но все попытки были тщетны. Отказаться от желания родить самостоятельно Яна решила благодаря Филиппу Киркорову.

Как писал NEWS.ru, олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что сенсаций, связанных с именем его новорождённого сына, следует ожидать и в дальнейшем. Таким образом он прокомментировал новость о пополнении в его семье.